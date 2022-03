WHO: Ukraina põgenikest johtuvat COVIDi-lainet pole põhjust peljata. Seda kinnitavad ka esimesed Eesti andmed

WHO hädaolukordade programmi tegevjuht Michael Ryan nentis möödunudnädalasel briifingul ühest küljest, et Ukrainas, kus enne Venemaa invasiooni oli vaktsineeritud vaid kolmandik elanikkonnast, on kahtlemata oodata COVID-19 leviku hoogustumist. Ukrainas on nakatumus COVID-19-sse kõrge nagu Venemaalgi, kuid sõja ajal on testimine katkenud ja lahingutegevuse eest varjuvad inimesed on hulgakesi kokku kogunenud.

Ryani hinnangul ei peaks ülejäänud maailma riigid aga kartma nakkuse saamist sõjapõgenikelt.

„Olgem oma retoorikaga väga ettevaatlikud," rõhutas ta. „Mingil moel tekivad alati sellised hirmud, et sõjaõuduste eest põgenevad inimesed toovad endaga midagi kaasa. Aga nad ei too."