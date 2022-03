Video: Renault esitles ametlikult uut automudelit: ilmavalgust nägi Austral

Tootenimekirjas on kokku 32 juhiabilahendust. Mootorite valikus on beniinimootori baasil üks tavaline hübriid (400V) ja kaks mahehübriidi (48 V või 12 V). Kombineeritud võimust on neil 140-200 hj.

Autol on suured rattas - kuni 20 tolli ja läbimõõduga 720 mm. Kliirens on kuni 17 cm. 1,62 meetri kõrgune, 1,83 meetri laiune ja 4,51 meetri pikkuse auto teljevahe on 2,67 meetrit. Autol on 7-käiguline käigukast (kaks elektrirežiimi jaoks ja viis hübriidrežiimi jaoks).