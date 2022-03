Proovisõit: Volkswagen Multivan – korralik universaal inimeste sõidutamiseks

Neid näiteid on veel ja veel ning sel eesmärgil on istmed tehtud ka eelneva mudeliga võrreldes 25% (7kg) kergemad. Uudis on ka see, et istmesoojenduse saab tellida ka tagumistele istmetele. Esimesed istmed on aga mõlemad elektriliselt juhitavad (vähemalt paketi Energetic puhul).

Näide 2: kui tagaistujaid on viie asemel neli, siis miks mitte kõige tagumise rea keskmise istme seljatugi ette lasta ja sellest topishoidjad luua. Näide 3: keskmise istmerea toolid on ümber keeratavad ja nii saab seltskond peatuste ajal näiteks lauamänge mängida. Näide 4: tagumiste ridade istmed saab tagaluugist ükshaaval ka lihtsalt välja tõmmata - kui reisijaid vähem ja vaja ruumi teha pagasi jaoks.

Kõige muljetavaldavam osa selle mudeli puhul on niisiis tagumiste istmetega toimuv. Alguse saab see tegelikult juba kahe esiiste vahel asuvas topsihoidjate paneelist, mille saab ühe liigutusega täispikkuses tahapoole liigutada, selle sisemuses olev välja tõmmata ja... tagaistujate jaoks mõnusad lauad moodustada.

Aga alaku lugu ustest. Liuguruksed on Multivani mõlemal küljel. Avanevad kergelt, sulguvad kergelt - lõpus tõmbab veel ise automaatikaga end kerge jõnksuga tihedalt kinni, võimalik on tellida ka elektriliselt avanevad uksed. Tagaluuk käib kõrgele üles, aga pagasiruumi väga palju sel masinal pole - vähemalt lühemal versioonil mitte - nii et sinna tuleb kotte üksteise peale laduda. Auto on müügis nimelt kahes pikkuses: 4,98 ja 5,18 meetrit. Ametlikud andmed ütlevad, et baasmudeli puhulmahub sinna kraami 469 liitrit ja pikema m udelli puhul 763 liitrit. Auto kliirens on tavaline - 15,2 cm- ja tagaluugi lävi on auto toodud maksimaalselt madalale.

Üks märkamine veel: lõpuks ometi on üks tootja paigutanud masinasse (nii taha kui ette) USB-C pordid mobiilide laadimiseks ja loobunud täiekult „vanadest headest" USB-dest.

Nagu öeldud, siis Volkswageni sõiduautodele omased juhiabi- ja mugavussüsteemid on ka sellel mudelil kõik olemas.

Automaatkäigukasti „juhtkang" on toodud armatuurile roolist veidi paremal. Kliimaseade on mitmetsooniline, lisaks leiame kallakult stardi abi, sõidurajahoidja, adaptiivse püsikiirusehoidja koos kurvide eel aeglustajaga (nooled paremale-vasakule muudavad püsikiirust 10 km kaupa, üles-alla 1 km kaupa), parkimisabi, normaalse suurusega ehk 10-tollise diagonaaliga multimeediaekraan, täielikult ümbersätitav digitaalne näikuteplokk, võtmevaba lukustus ja auto käivitamine, loomulikult elektriliselt juhitavad ja soojendusega küljepeeglid. Lisavalikus on ka sõiduautomete projitseerimine juhi sile ette (veidi vasakule) esiklaasile.

Harman Kardoni helisüsteemi tellimisel on autos kokku 14 kõlarit, isegi armatuurlaua keskel (tavalise helisüsteemi puhul on selle asemel lisalaegas). Heli ja temperatuuri juhtimine on tehtud (ikka veel - mulle ei meeldi) puutetundliku plastpinna peal libistamise funktsiooniga, õnneks on olemas ka muud viisid nende juhtimiseks.

Sisedisainis Eenergetic paketi puhul mingisugust erilist luksust oodata ei maksa. Lihtsalt mugav ja mugavate istmete auto, palju plastpindasid, vaid ukse siseküljel on küünarnukialune pehme polstriga.

Mis välisilmesse puutub, siis on see üks tagasihoidlik funktsionaalne auto. Silma paistavad kitsad ja ühtse terviku moodustavad esituled. Need on IQ.Light maatriks-LED-esituled, mis ühelt poolt kohandavad oludest lähtuvalt automaatselt valgusvihu eredust ja suunda, teisalt hoiavad ära vastutulijate pimestamise, kuna on võimelised silmade kõrguselt valgusvihku välja lülitama.