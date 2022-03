Hüvasti, sisepõlemismootoriga WRX STI – järgmine on elektriline

Subaru Impreza WRX STI on suuresti vastutav Subaru kuvandi eest – rallisinine jõhkard, mis boksermootori müdinal külg ees kõigi nelja ratta kraapides kurvist välja sööstab. Reedel aga teatati, et sisepõlemismootoriga WRX STI-ga on kõik, kirjutab Accelerista.com.