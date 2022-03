VIDEO | Vaata, mis jäi pärast ukrainlaste tulelööki järele venelaste jalaväe parimast lahingumasinast

Spetsialistid on viimastel päevadel spekuleerinud, et Venemaa on Ukrainas kaotanud kahe ja poole nädala jooksul kolmandiku tehnikat, mis oli rünnaku alguses Ukraina vastu koondatud väegrupi koosseisus.





Ehkki venelaste kasutatav relvastus koosneb valdavalt vanemast tehnikast, on ukrainlaste hävitatud või trofeeks saadud tehnika hulgas relvi, mis on kasutusele võetud pärast NSV Liidu lagunemist ja mida on Venemaa ise ülistanud kui „maailma parimat”.

Üheks selliseks on jalaväe lahingumasin BMP-3, mida hakati välja töötama juba 1978. aastal, kuid mille esimesed näidised anti Nõukogude armeele prooviks alles 1980ndate lõpus. BMP-3 näidati esimest korda laiemale avalikkusele Moskva 1990. aasta 9. mai paraadil. Seda kasutavad Venemaal ainult valitud eliitväeosad, näiteks 19., 20., 27. ja 136. motolaskurbrigaad, 2. motolaskurdiviis ning väiksemad üksused ja õppekeskused.

Venelaste enda väitel on BMP-3 esisoomus võimeline vastu pidama 30 mm relvade tabamustele, mis on tulnud 200 meetri kauguselt. Katus ja küljed taluvad raske 12,7 mm kuulipilduja tuld samalt kauguselt. Masinat saab varustada lisatavate soomusmoodulite, aktiivse ja dünaamilise kaitsega. Sellega kasvab BMP-3 mass 18,7 tonnilt 22,7 tonnini. Kütusepaagid ja mootor asetsevad lahingumasinal ees, et pakkuda dessandile paremat kaitset.

BMP-3 põhirelv on 100 mm 2A70 kahur, mis suudab tulistada kuni kümme lasku minutis. Nõukogude konstruktorite mõte oli anda sellele sama tulejõud kui T-55 tankile, samal ajal kui venelased üritasid seda kasutada esimeses Tšetšeenia sõjas tuletoetusmasina ja ersatstankina, tabasid neid tohutud kaotused. Pearelva komplekt koosneb 40 lasust, millest 22 on automaatlaadijas. 2A70 on tornis ühendatud 30 mm 2A72 kahuriga, mille laskekiirus on 330 lasku minutis, ning sellega saab hävitada isegi madalal lendavaid õhusihtmärke, näiteks helikoptereid.

BMP-3 on kohanud edu eksporditurul: peale Lähis-Ida maade on seda litsentsi alusel toodetud Hiinas. Ehkki Venemaa on seda reklaaminud kui „maailma parimat” ja „analooge mitte omavat” masinat, on Jeemeni kodusõja kogemus näidanud, et kui pihta saab selle masina esiotsas asuv tohutu bensiinipaak või 100 mm laskemoon, siis jäävad masinast endast ja selles viibijatest alles ainult tükid. See on ka põhjus, miks on eksporditurul huvi selle vastu kadunud.