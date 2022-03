Ukrainlaste pöördumine Vene lendurite poole: tooge oma lennuk meile, saate vastu miljon dollarit ja kodakondsuse

Pentagoni andmetel on Ukraina õhujõudude sõjaeelsest jõust alles 80%, muuhulgas rivis veidi vähem kui 60 hävitajat sõjaeelsest 70st.

Ukraina on palunud lennukeid läänelt. Ehkki ukrainlastele lubati algselt Poola, Slovakkia ja Bulgaaria õhuväe hävitajaid MiG-29, on see algatus tänaseks läbi kukkunud. Poola katsele anda ukrainlastele kaks eskadrilli MiG-29 lennukeid, pani veto Ameerika president Joe Biden.