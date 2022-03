Roskomnadzor: Instagrami blokeerimine Venemaal on laste ja noorukite vaimse tervise huvides

Venemaal algas Instagrami blokeerimine, mida Roskomnadzor lubas rakendada 14. märtsil kell 0:00, mitmel pool varem. Sellest, et teenus 13. märtsil enam saadaval ei ole, teatasid näiteks Kesk-Venemaa kasutajad. GlobalChecki teenuse loojad on teatanud, et Moskvas ja Moskva oblastis algas blokeerimine vähemalt viis tundi enne südaööd.

„Kuna sotsiaalvõrgustiku Instagram juhtkond lubas rahvusvahelise õiguse vastaselt esimest korda ajaloos üleskutseid vägivallale ja ainult venelaste vastu, otsustas peaprokuratuur selle suhtlusvõrgustiku Venemaal keelata. Üleskutsed vägivallale rahvusliku tunnuse või kodakondsuse alusel on osa „genotsiidina” iseloomustatud süüteost, mis on keelatud ÜRO 1948. aasta genotsiidi vältimise ja karistamise konventsiooniga, mis on välja töötatud. Nürnbergi protsessi ajal kogutud natsikuritegude tõendite arvessevõtmise alusel. Peame tagama kodanike, eriti laste ja noorukite psühholoogilise tervise kaitse, et kaitsta neid võrgus ahistamise ja solvamise eest. Oma sõprade ja tellijate teavitamiseks, fotode ja videote ülekandmiseks oma kontolt muudesse ressurssidesse, sealhulgas Venemaa sotsiaalvõrgustikesse, on Roskomnadzor andnud üleminekuperioodiks aega. Instagram lõpetab Venemaal töötamise alates 14. märtsi kella 00:00-st. Kuna Venemaa on riik, millel on oma konkurentsivõimelised Interneti-platvormid, sealhulgas sotsiaalsed võrgustikud VK ja Odnoklassniki, millel on kümneid miljoneid kasutajaid, loodame, et teie üleminek nendele Interneti-keskkondadele toimub kiiresti ja tulevikus avastate uusi võimalusi suhtlemiseks ja äritegevuseks.”