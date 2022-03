Soomes on müügil 1000 hj Hennessey tippkiirusega 93 km/h

Samas pakub Hennessey ka olemasolevate autode palju võimsamaks ehitamist – sealhulgas Dodge Ram TRX, mille 1000-hobujõulist versiooni Mammoth TRX-i nime all müüakse. Mõned sellised masinad on USA-st välja jõudnud ning üks neist on põhjanaabrite juures müügis.

Kuid on konks – kuigi tegu on 1000-hobujõulise mammutiga, mis maksab 250 000 €, on selle tippkiirus vaid 93 km/h! Kui tavalise Ram TRX-i tippkiirus on 190 km/h, võiks ju tuunija käe alt läbi käinud masin kiiremgi olla? Siinkohal võib meenutada ka Dodge Challengeri ja Chargeri tarkvarauuendust, mis muskelauto 3-hobujõuliseks tegi.

Loomulikult on asi maksudes. Eestis registreeritakse agaralt sõiduautosid nii kaubikuteks kui tööautodeks ning analoogne tegevus on võimalik ka Soomes, kus väga võimsa sisepõlemismootoriga sõiduauto eest tuleb maksudena ära maksta kuni 48,8%, Soome maksukalkulaatori alusel isegi kuni 50%.

Kuid kuna Mammoth TRX kaalub üle 3500 kg, saab selle registreerida N2 veoautona ning osa impordimaksu maksmata jätta. See aga eeldab, et avalikel teedel kasutamiseks on paigaldatud ka tippkiirust piirav seade.

Tarkvaralise tippkiiruse piiraja eemaldamine pole tavaliselt seadistajale väga keerukas töö, kuid Soome rangust arvestades võib tegu olla kõige kallima säärase teenusega, kus ametlikult piirikust loobumine maksab 125 000 €.