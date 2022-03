VIDEOSPIKKER | Kuidas Ukrainas ära tunda Vene spiooni? Pane nad hääldama seda sõna

Paljanõtsja on ukrainapärane nisujahust küpsetis, millel on poolringikujuline lõige pätsi ülemisel kolmandikul. Ukrainas armastatud nisupäts pole aga sama tuntud Venemaal, mistõttu on selle lausumine liikvele läinud populaarse viisina, kuidas Ukraina väeüksuslaseks maskeerunud venelast ära tunda. Idanaabritel on nimelt keeleliste eriärasuste tõttu raskusi paljanõtsja korrektse hääldamisega.