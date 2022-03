SUUR GRAAFIK | Üle 350 rahvusvahelise firma panevad Venemaal poe kinni. Vaata, millised

Koostades seda massiivset nimekirja, tekib tõeline õud: nii palju on siin meie jaoks igapäevast! Hommikul tõmbasin selga Mango kleidi ja astusin Lego klotsile otsa, tööl avasin Maci. Aga need on vaid mõned, esmatasandi brändid: suurimad muutused on Venemaad ootamas SWIFT-süsteemist väljaarvamisega ning kõikvõimalike tarneahelate katkemisega. Ka rikkad valavad pisaraid, sest ükski endast lugupidav luksusbränd Chanelist Rolexini oma kaupa Venemaal ei müü.