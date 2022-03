Ukraina sõjaväe üleskutse tsiviilelanikele: tehke Vene sõjavägi "pimedaks"!

Meie peame neid nägema, aga nemad ei tohi meid näha. Sõjavägi ilma luureta on pime. Aga sõjaväeosad ilma katteta on surnud. Selleks on vaja hävitada Vene elektroonilise sõja vahendid, mis tegelevad raadioluure, side alla surumisega ning segamisega. Iga selline süsteem maksab kümme tanki ja soomukit. See on kallis ning nende valmistamine on keeruline. Seda pole võimalik kiiresti asendada. Mida kiiremini hävitame okupandid, seda kiiremini tuleb rahu. Elagu Ukraina!"