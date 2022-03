Proovisõit: Mercedes-Benz S 580

See auto on lihtsalt üdini elegantne, sellel on olemas kõikvõimalikud funktsioonid, mis ühel kaasaegsemail masinal olla saavad, ja enamgi veel. Kõik on peensusteni läbi mõeldud, kõik on digitaalne ja elektrooniline, kõige joaks on palju ruumi, iga väiksemgi disainidetail täidab oma kindlat rolli kindlas kohas.

Võtame või uste käepidemed - sõiduolukorras või lukustatud autol tasapinnalt välja ei ulatu. Küll aga liiguvad need sujuvalt välja kui autole läheneda või seestpoolt uksed avada - seda koos valgustuse süttimisega nii autos sisemuses kui kirje „Merecedes-Benz" projitseerimisega maapinnale. Elegantne, soliidne, praktiline.

Uhked logod süttivad ka siis, kui avada tagauksed

Kohe, kui uks avada, liigub juhiiste automaatselt veidi taha, et oleks mugavam sellel koht sisse võtta. Kui see tehtud ja mootor käivitada, siis võtab iste juba oma eelmääratud positsiooni tagasi ning autos süttib ambientvalgustus - olgu selleks näiteks minu valitud roheline.

Kui pilk lakke suunata, siis on näha, et masinal on kaks eraldi katuseluuki: üks ees- ja teine tagaistujatele. Tagumise akna ja tagumiste külgakende päikesesirmid on muidugi elektriliselt üles ja alla liigutatavad.

Muljetavaldav on sisemuse materjalide valik - nahk, painutatud puidust pinnad (tundub nagu pähkel) - peaaegu ei mingit plastikut kuskil (ainult multimeediaekraani ümbruses).

Mõnevõrra harjumatu on see, et käikude lülitamine toimub selle hoovaga, mis enamikul autodel tegeleb kojameeste töö reguleerimine. See tähendab omakorda tähendab, et kojameeste tööd saab juhtida samast lingist suunatuledega. Roolisoojenduse sisselülitamine on sarnaselt Porschedega silme eest ära peidetud kuskile rooliratta tagusesse.