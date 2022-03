„Proštšai McDonald's!” Viimase Big Maci saavad venemaalased süüa pühapäeval

Venemaa turul töö ajutiselt peatanud või üldse ära lõpetanud ettevõtete nimekiri on viimastel päevadel kasvanud nii suure kiirusega, et seda on raske jälgida. Kuid McDonald'si lahkumist märkasid eranditult kõik – selle keti esimese restorani avamine 31. jaanuaril 1990 NSV Liidus oli omal ajal tähenduslik sündmus. Märgiline on ka selle sulgemine 14. märtsil 2022.





McDonald'si töötajaid värvati peamiselt üliõpilaste hulgast. Kuulutused pandi 1989. aasta sügisel Moskva ajalehtedesse. Kandidaat võeti tööle pärast lühikest vestlust. Kokku läbis konkursi 600 inimest 30 000 soovijast. Seejärel algas koolitus, mis kestis mitu nädalat. Huvitav on see, et tulevasi kiirtoidutöötajaid treeniti burgeri mulaažidega, ilma reaalseid toite ja valmistamisseadmeid kasutamata.

Selle kohta, kes olid Moskva McDonald'si esimesed külastajad, on erinevaid versioone. Mõned allikad viitavad, et päev enne ametlikku avamist saabus buss ühest lastekodust selle kasvandikega, keda toideti välismaiste roogadega. Toona restoranis töötanud töötajad meenutavad, et esimesed Big Maci proovijad olid hoopis nende sugulased ja sõbrad.





Ametliku avamise päeval, 31. jaanuaril 1990, paar tundi enne pidulikku sündmust kogunes kiirtoidurestorani sissepääsu juurde 5000-pealine järjekord. Kokku jõudis McDonald'sis sel päeval süüa üle 30 000 inimese. Tol hetkel oli see maailmarekord. Muide, järjekorrad olid esimese Moskva restorani ees veel mitu aastat.





Moskva esimese McDonalds'i menüü oli väike. Friikartulid, hamburger, Big Mac, Filet-o-fish, piimakokteilid ja jäätis plasttopsis. Hinnad olid tolle aja kohta soolased, kuid uudishimu ja soov proovida Ameerika delikatesse said aga võitu.





Ühe kliendi teenindamine pidanud kestma keskmiselt vaid ühe minuti. Praktikas ei olnud seda nõuet lihtne täita. Lõppude lõpuks ei teadnud nõukogude inimesed lihtsalt, mis on Big Mac või Filet-o-fish. Seetõttu pidid kassapidajad sageli selgitama roa koostist. Lisaks ei saanud kõik aru, kuidas hamburgereid süüa. Töötajad on meenutanud, et mõned külastajad lammutasid need isegi lahti.

Lisaks toidule üllatas inimesi õhkkond ise. Kui vaadata toonaseid telekaadreid, siis kõik ütlesid, et neid rabas saalide puhtus ja personali sõbralikkus. Nõukogude-aegse toitlustuse jaoks oli eriti viimane haruldus.





Pikka aega peeti McDonald'sit Venemaal restoraniks selle sõna otseses tähenduses. Sinna minek oli midagi erilist, eriti lastele. Ka paljud Moskvasse külalistena saabunud täiskasvanud tulid hamburgereid tooma ja viisid nad seejärel oma linnadesse sugulastele ja sõpradele kostiks. Järgmise McDonald'si avamine toimus 1993. aasta juunis Tverskaja tänaval ja kuu aega hiljem avati veel üks – Arbatil. Kolm aastat hiljem avati esimene drive-in. Muide, 1990ndal aastal mõned kuud peale McDonald'sit tuli Nõukogude Liitu ka teine Ameerika kiirtoidugigant Pizza Hut. 1998. aasta kriisi ajal pandi Pizza Huti Moskva toidukohad kinni, 2000ndatel need taas avati ja 9. märtsil 2022 teatas ka Pizza Hut, et peatab tegevuse Moskvas ja Venemaal.