Unusta mantra 10 000 sammust: teadlased leidsid eluiga pikendava päevase sammude arvu

Selle tulemusena jõudsid teadlased järeldusele, et mida rohkem samme päevas teha, seda väiksem on enneaegse surma risk, kuid teatud piirini ja see piir on iga vanuserühma puhul erinev. Seega on üle 60-aastaste inimeste jaoks optimaalne sammude arv kuus kuni kaheksa tuhat ja selle künnise ületamine ei too lisakasu. Alla 60-aastastel on see piir kaheksa kuni kümme tuhat sammu päevas. Selgus, et levinud mantral, et hea tervise huvides tuleb kõndida 10 000 sammu päevas, ei ole tegelikult mingit teaduslikku alust.