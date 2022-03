KUULA SAADET | Kuidas pääses TalTechi aasta tudeng Taavi Tamm Bellingshauseni pardale?

Peale selle, et Taavi on tubli koolipingis, lööb ta igapäevaselt aktiivselt kaasa ka ülikooli tudengielus. Ta kuulub Mereakadeemia üliõpilaskokku ja üliõpilasesindusse ning korraldab kõrgkoolidevahelist mälumängu. Lähitulevikus seisavad ees suured plaanid TalTechi spordiklubi fänniklubi loomisega.

Saatejuht Kristjan Hirmo uurib värskelt auhinnaomanikult, kust ta selleks kõigeks aega leiab. Kuidas aitab üliõpilasorganisatsioonidesse kuulumine kaasa tulevasele karjäärile ning milliseid uksi-võimalusi see tudengile avab? Näiteks selgub meeste omavahelisest vestlusest, et just tänu aktiivsele üliõpilaselus osalemisele avanes Taavil võimalus minna Arktika ekspeditsioonile. Kuidas ta ikkagi kampa sai ja mida projekt endast kujutas?