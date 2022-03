CERT hoiatab: uut tüüpi libakirjad kasutavad ära sõda Ukrainas

„Sellise pahavaraga e-kirja said ühe riigiasutuse töötajad, kes andsid sellest RIA-le teada. E-kiri üritas matkida Tšehhis tegutsevat rahvusvahelist organisatsiooni, mille liikmeks on ka kirja saanud Eesti asutus," ütles CERT-EE juhataja Tõnu Tammer.

„Saime eelmisel nädalal teate, et levivad UNICEFi Poola haru juhti matkivad e-kirjad. Kirjade pealkiri oli „URGENT: Children in Ukraine need help". UNICEFi sõnumeid ära kasutavas e-kirjas oli välja toodud, kuidas inimesed saavad annetada Ukraina laste abistamiseks krüptoraha (bitcoin'i ja ethereum'i). Need annetused läheksid aga kurjategijatele," lisas Tammer.