KUULA | “Istmesoojendus” osa 113: Eesti on Euroopa parim… autode hinnatõusus

Hinnatõusul pole piire: enneolematutes kõrgustes on nii kütuse kui uute autode hinnad; Ühendkuningriigis Oxfordis algas esimese nullheitmetsooni (ZEZ) pilootprojekt; veelgi rohkem tootjaid on lõpetanud oma uute sõidukite tarne Venemaale, Renault on aga portsu otsas; VW AG on pidanud mõned tehased sulgema, sest Ukrainast ei saa vajalikke komponente; mis trendid valitsevad Eesti veebruari automüügis ja kas leiab ka midagi üllatavat?