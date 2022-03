Poola politoloog: Putin ähvardas, et loeb hävitajate Ukrainale andmist Poola sõtta astumiseks

8. märtsil sai teatavaks Poola valitsuse valmisolek anda Ameerika Ühendriikide käsutusse kõik oma hävitajad MiG-29, mida Ukraina oli palunud. Samal ajal kutsus Poola USAd üles andma talle asenduseks sobivaid kasutatud lennukeid. Poola valitsuse avalduses öeldi ka, et nad julgustavad teisi MiG-29 lennukitega relvastatud NATO liitlasi sama tegema.

Pentagon nimetas täna hommikul alusetuks Poola initsiatiivi anda oma MiG-29 USA käsutusse, et tulevikus oleks võimalik need hävitajad Ukrainasse üle viia. Nagu märkis USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby, hõlmavat Poola ettepanek palju tehnilisi keerukusi.

Samal ajal on teatud NATO liikmesriigid avaldanud muret väljavaate pärast, et need hävitajad tõusevad õhku Saksamaal asuvast Ramsteini baasist ja läbivad õhuruumi, milles Venemaa sõdib Ukrainaga.