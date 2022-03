FOTOD | Uus pistikhübriid Mazda CX-60, kiirendus sajani 5,8s

Koguvõimsuseks on mootoritel 327 hj/241 kW ja pöördemomendiks 500 Nm. Ehk et kahe mootori peale kokku Mazda seni võimsaima sõiduauto.

Kiirendus kuni 100 km/h võtab aega kõigest 5,8 sekundit, maksimumkiirus on 200 km/h. Hübriidmudeli keskmine kütusekulu WLTP standardi põhjal on 1,5 liitrit saja kilomeetri kohta (kui aku täis) ning CO2 heitkogus 33 grammi kilomeetri kohta.

Mudeli kõrgepingeaku on paigaldatud esi- ja tagatelje vahel võimalikult madalale, et tuua ka raskuskese nii madalale kui võimalik. Masinal on nelikvedu, ent E-Skyactiv D diiselmootori või e-Skyactiv X bensiinimootori valimisel on juhtidel võimalik otsustada ka vaid tagaveo kasuks.