Rene Toomse: kui maakaitse organiseerida nutikalt, siis saab Eesti-sugune väikeriik isegi Venemaa vastu

Miks üksi? Sest me saame 100% kindlad olla vaid iseendale. Ma ei sea siin kahtluse alla meie liitlassuhteid ega NATO artikkel 5, kuid miski ei ole kindel enne kui see on juhtunud. Palju võib maailmas muutuda selle ajaga. Seega baastase peab olema täielik iseseisev kaitse, millele liitlaste toetus on vaid sõja lõppu kiirendav boonus.

Seega millal? Vähemalt viis aastat, on minu tagasihoidlik pakkumine, loodetavasti rohkem. Kui viis aastat on aeg, mille jooksul me peaks tegema kõik, mis võimalik, et olla valmis ennast edukalt kaitsma ka üksi.

Ma ei taha kedagi hirmutada, kuid vaadates olukorda realisti pilguga, siis küsimus ei ole selles, kas sõda Venemaaga tuleb meie õuele, vaid õige küsimus on – millal? Ka siis kui Putin sureb või vahetatakse välja, ei tasu hellitada lootusi sõbraliku ja päriselt demokraatliku Venemaa osas. See ei ole vaid ühe mehe mentaliteet ja soovunelm, see on oluliselt suurema grupi ambitsioon, nagu kirjeldas kindral Laaneots juba 2014. aastal.

Tuntud vene politoloog Andrei Piontkovski teatas oma hiljutises intervjuus Läti ajalehele Neatkarīgā Rīta Avīze, et Balti riigid on suure tõenäosusega järgmised kui Putin Ukrainas võidab. Tegelikult ei pruugi sel vahet olla, kas Venemaa võidab või ei võida praegu, me oleme nii-öelda järgmisena sihikul nagunii. Seda enam, et võidu definitsioon ei ole ammu enam üheselt selgepiiriline. Putini-Venemaa ambitsioon on taastada endine deržaava, ehk võimas Vene suurriik – selles ei tohiks tänaseks enam kellelgi kahtlust olla.

Tänane sõda Ukrainas on piisavalt kaugel, et plahvatused meile tuppa ei kosta, samas tunnetuslikult lähedal geograafiliselt ja veelgi lähemal meedia ja sotsiaalvõrgustike vahendusel. See, et päris sõda võiks puhkeda tänapäeva Euroopas, ei tundunud mõni aeg tagasi reaalne. Aga nii see on ja reaalsusesse toibudes tekib järgmine küsimus – mis saab edasi? Kas meie oleme järgmised?





Kuigi me täna ei tea, kui hästi Ukraina tegelikult oli sõjaks valmistunud, siis saab ta senini olukorra haldamisega päris hästi hakkama. Ja see annab lootust ning ka kinnitust, milleks meil tarvis valmistuda, et ise edukas olla. Muidugi on täna veel vara teha põhjapanevaid järeldusi, kuid mitmed juba ilmselged õppetunnid on olemas, millest pisut põhjalikumalt allpool.





Laiapindsus





Laiapindne riigikaitse on olnud ametlikul tasandil teemaks juba pea kolmkümmend aastat, arenedes „totaalkaitsest“ ( Laaneots 1995, Julgeolekupoliitika alused 2004 ) „avara julgeolekukäsitluseni“ ( Julgeolekupoliitika alused 2010 ). Semantiliste ilustustega on selle mõte jäänud ajas samaks – kogu rahva pingutuse ühendamine iseseisvuse kaitseks. Ehk siis sõjas agressori vastu on aktiivsed osalised kõik ühiskonnagrupid, mitte vaid relvajõud.

Täna Ukrainas me näeme selle kolme peamise riiki kaitsvat väe jõudu reaalajas, kus lisaks regulaarvägede ja maakaitse tekitatud hävingule, tõrjuvad kodanikud vene tanke inimketina seda samal ajal kogu maailmale läbi mobiilide edastades. Need on kolm eristuvat, kuid samas teineteist toetavad süsteemi, mille tark kombineerimine ja õige relvastamine annavad tunduvalt suurema summa kui vaid kolme liidetise summa, sest tugevdavad kõik teineteist moraalse jõuga. Lisa siia veel oskuslik meediakampaania, mida ukrainlased suurepäraselt praegu haldavad, on muu vaba maailma toetus nii moraalset kui materiaalselt tagatud.

Me ei tea täpselt täna kui valmistunud nad laiapindselt tegelikult olid, kuid kui ka ei olnud, siis kriisis toimus see ühinemine kiiresti. Meie küsimus iseendale täna on see, kas meil on luksust loota, et selline praktiline totaalkaitse hakkab ise toimima kriisis või tuleks teha tõsisemaid pingutusi ja ettevalmistusi juba rahu ajal. Mida paremini oleme valmistunud, seda väiksemad on kaotused. Meil on selles valdkonnas täna veel paraku palju lahendamata, vaatamata suurejoonelistele ideedele.

Väiksema võitlus suurema vastu