Karm reaalsus: riik on kulutanud internetiprojektile 6 miljonit eurot ja saanud selle eest vaid 3000 maksvat klienti

Riik lubas konkursi alusel toetada 20 miljoni euroga ettevõtjat, kes suudab viia ühenduse kõige rohkematele ettevõtetele. Parimaks osutus riigiettevõte Elektrilevi, tänase nimega Enefit Connect, kes lubas viia toetuse abiga interneti valguskaabli 40 016 aadressile hajaasustusega piirkondades. See teeb toetuse määraks 500 eurot iga aadressi eest.

Kohe toetuse saamise otsuse järel asus Enefit koguma valgete alade elanike sooviavaldusi, et viia mööda oma elektriposte vaguskaabel sinna, kus seda tõepoolest soovitakse ja vajatakse. Ettevõtte kohustus oli luua operaatorineutraalne internetivõrk, et lõppkasutajad saaksid ise valida, kas soovivad hakata näiteks Telia või Elisa interneti- ja teleteenuse tarbijaks.

Tänane reaalsus on see, et projekti elluviimise eest vastutav TTJA on Enefitile tehtud tööde eest väljamakseid teinud 6 263 093,76 eurot. Need numbrid on leitavad TTJA veebilehel.

Ja kui Forte asus uurima, kui palju on selle raha eest ühendusi loodud, siis selgus nii mõndagi üllatavat.