Erakordne otsus: Telia Eesti peatas ise veel ühe Venemaa sõjapropaganda kanali edastamise

Tegemist on varem ööpäevaringselt peamiselt majandusuudistele keskendunud telekanaliga RBK, mis viimased päevad on keskendunud aga jäägitult Venemaa sõjategevuse õigustamisele Ukrainas. Sellel kanti muu hulgas üle kõik Vene kaitseministeeriumi pressikonverentsid.

„Oleme nendest asjaoludest TTJA-d ka teavitanud ja peame väga tõenäoliseks, et lähiajal on oodata ka regulaatori-poolset sammu selle kanali taasedastamise keelamiseks. Eelkirjeldatud konteksti ning Ukraina olukorda arvestades rakendasime erandliku meetmena ennetavat piirangut," ütles Neudorf.

Põhjuseks tõi TTJA asjaolu, et neis kanalites esitati „Vene presidendi kõne või selle osa kontekstis, millega õhutatakse vaenu ukrainlaste vastu ja õigustatakse rahvusvahelise õiguse rikkumist ning sõjalist rünnakut". See näitamine aga kahjustas ühiskonna turvalisust ja riigi julgeolekut.

Telekanal RBK oli esimest sulgemiste ringist välja jäänud. „RBK osas on meile tulnud mitmeid vihjeid ning kolleegid on võtnud töösse sealse sisu vaatluse ja analüüsi. Kuid nagu varasemalt öeldud, monitoorime praegu aktiivselt ka teisi venekeelseid telekanaleid," ütles Fortele TTJA pressiesindaja üleeile.

Teiseks on mitmed kanalid otsustanud Eestis sulgeda rahapesu andmebüroo. Nendeks on Pervõi kanal, 5TV (Petersburg - Channel Five), CTC Media, REN TV ja Kanal 78, Дом кино, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Время, Телекафе, Бобёр, О!, Поехали!, Победа, Катюша ja Карусель .

Põhjuseks asjaolu, et need kanalid on ELi sanktsioneeritud Bank Rossiya kontrolli all.