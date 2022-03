Eestis sel aastal müüdud uued sõiduautod: Toyota, Škoda, Toyota, Škoda, Toyota…

Kui vaadata aga aasta esimesi kuid kokku, siis Toyota RAV4 on juhtimas ka seda tabelit. Kõrgel kuuendal kohal on 83 müüdud autoga KIA oma uue peremaasturiga Sportage ka selles tabelis:

„Autosektori igapäraseks saanud probleemid ja mured - eelkõige rohepööre ja tarneprobleemid, mis veel lõplikult lahenenud ei ole, on tänaseks juba 10 päeva meie kodu lähedal toimuva sõja mõjul oma tähtsust minetanud. Muutumas on nii taustsüsteem, kui ka väärtushinnanguid. Tarneahelaid mängitakse taaskord ümber ja lõplikku mõju on veel vara hinnata. Ukraina abistamisse panustatakse laial rindel - kes otsetoetustega, kes oma ukrainlastest töötajate ja nende perede igakülgsel abistamisel, kes muul viisil. Nagu ka teistest majandussektoritest, on ka autoettevõtetest läinud spetsialiste kodumaale sõtta," kommenteeris AMTELi tegevjuht Arno Sillat.