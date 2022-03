Eesti luure: Venemaal on täheldatav reservväelaste liikumisvabaduse piiramine – sõjaolukorra väljakuulutamine ei pruugi olla kaugel

„Riigisiseselt on täheldada liikumisvabaduse piiramist reservväelastele-kutsealustele. Rekvireeritakse tsiviil-transpordivahendeid. Piiriületusjärjekorrad on märkimisväärselt pikenenud muu hulgas karmistatud piirikontrolli tõttu," teatas luurekeskus oma tänases raportis.

Keskuse hinnangul lähtub Venemaa president Vladimir Putin jätkuvalt maksimalistlikest eesmärkidest Ukraina suunal – selleks on tingimusteta kapitulatsioon. Kuna relvajõud on aga kandnud massilisi kaotusi nii tehnikas kui elavjõus, siis üritavad Vene armee juhid meeleheitlikult komplekteerida lisaüksusi, mida Ukrainasse saata.

„On selge, et operatsiooni eesmärk ei ole pelgalt Ukraina relvajõudude purustamine ja riigipööre, vaid funktsioneeriva riigi killustamine ja endale allutamine," leiavad luurekeskuse analüütikud.

Mis puutub sõjategevusse Ukrainas, siis viimase ööpäeva jooksul on Venemaa relvajõud rünnanud peamiselt vaid tsiviiltaristut. Kahe riigi läbirääkimiste tulemusel loodud evakuatsioonikoridorid on siiani osutunud läbikukkumiseks, kuna Venemaa on korduvalt relvarahu rikkunud.