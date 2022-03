Maailma naiste aasta auto 2022 on Peugeot 308

WWCOTY asutaja ja aupresident Sandy Myhre Uus-Meremaalt kirjutab, et Peugeot 308 täidab kõik kasutaja ootused: “See pakub kõike, mida sa autolt oskad oodata. Seda on hea juhtida ning on raske uskuda, et auto kapoti all on vaid 1,2-liitrine jõuallikas.”