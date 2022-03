Venemaa telekanalite peatamise otsustuskorra osas paistab Eestis valitsevat korralik peataolek, kuna meediapoliitika eest vastutav kultuuriministeerium ei taha teemast midagi kuulda, kanalite sisu on sunnitud seetõttu jälgima tehnilise järelevalve ameti ametnikud (sh Putini kõnesid sõna-sõna üle kuulama ja nende tähendust hindama – toim) ning pooled kanalid on sulgenud hoopis rahapesu andmebüroo, ilma et oleks üldse eetrisse paisatavale tähelepanu pööranud.

Tänase päeva seis on igal juhul järgmine.

Esiteks on tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) 24. veebruari ettekirjutuse kohaselt