Ekraan mustaks: Netflix peatas tegevuse Venemaal

Täpsemalt tähendab otsus seda, et alates tänasest ei ole Venemaa elanikel võimalik Netflixi teenusega liituda ning ligi miljon olemasolevat tellijat saavad jätkata oma konto kasutamist kuni praeguse arveldustsükli lõpuni.

Voogedastusgigant on samuti keeldunud edastamast 20 Venemaa propagandakanalit.

Netflix tegi hiljuti tasuta kättesaadavaks – sealjuures Venemaal – 2015. aasta täispika dokumentaalfilmi "Winter on Fire: Ukraine's Fight For Freedom", mis jälgib 2013. ja 2014. aastal rahvast tabanud poliitilisi ja sotsiaalseid kannatusi. Film on ilma igasuguse registreeringuta vaadatav ka YouTube'is.