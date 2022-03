Venemaast on saanud Ukraina suurim varustaja raskerelvadega: vaata fotosid ukrainlaste võetud trofeedest

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kirjutas reedel oma Facebooki kontol: „Ukraina armee on saanud venelastelt trofeedeks rohkem tanke ja soomusmasinaid kui viimased kaheksa aastat Ukraina kaitsetööstuselt. Meie kaitsjad hõivasid mitu raketiheitjat, mida Vene sõjakurjategijad kasutavad meie rahumeelsete linnade tulistamiseks. Kõik nende mürsud „naasevad" vaenlase juurde,” lubab ta.

Tank T-90 on 1980ndate lõpus - 1990ndate alguses tanki T-72B põhjaliku moderniseerimisena. T-90A on omakorda T-90 modifikatsioon V-92S2 mootoriga, mille võimsus on 840 hobujõudu. Tankil on täiustatud vaatlusseadmed ja selle torn on disainitud nii, et kaitsta seda NATO maade subkaliibrilise laskemoona eest. Eksportklient saab sellise kätte umbes 4,5 miljoni dollari eest.

T-80U ja T-80BVM on Ukrainas Harkivis toodetud T-64 edasiarendus. Põhiliselt tootsid neid gaasiturbiiniga tanke Omski ja Kirovi tankitehased, ukrainlaste Harkivi tehas tootis diiselmootoriga varianti T-80UD. Enne Nõukogude Liidu lagunemist kiitles Nõukogude propaganda, et tegu olevat maailma parima tankiga, kuid kuna Tšetšeenia sõjas näitas see tank end viletsamana kui T-72, siis Putini valitsusajal võeti need isegi relvastusest maha, kuid on viimastel aastatel teenistusse tagasi toodud. Väidetavalt maksab eksportturul selline kuni 3 miljonit dollarit, samas pole see peale Tšetšeenia sõda erilist edu tankiturul kohanud, kui välja arvata kaks Küprose tellimust.