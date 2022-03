Värske: Visa ja Mastercard peatavad oma teenused Venemaal, seal välja antud kaardid ei tööta ka välismaal

Visa veebisaidil avaldatud teadaandes lubab ettevõte, et teeb koostööd Venemaa partneritega, et "lähipäevadel kõik tehingud peatada". Mastercardi pressiteade sisaldab samuti sõnumit tegevus peatada ja selles märgitakse otsus ei tulnud kergelt, kuna Venemaal ollakse tegutsetud juba 25 aastat ja riigis on palgal üle 200 töötaja.