Vene turistid ei pääse lennukeeldude tõttu kuurortidest tagasi – lend Sharm el-Sheikhist sai käsu maas püsida

Lend U6 1886 pidi laupäeval Sharm el-Sheikhi lennujaamast õhku tõusma, et toimetada Vene turistid Moskva Domodedovo lennujaamale.

Paraku selgus, et lennuki kursile oli märgitud ka ülelend Küprose õhuruumist. Lennuki rendileandja oli sellest teavitanud Egiptuse lennuametit ja kuna Eurocontrol (Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon) ei anna enam Vene lennukitele luba üle Küprose lennata, siis tuli lend katkestada enne, kui see alatagi sai.

Ka Eesti on keelanud Venemaa lennukitel meie õhuruumi siseneda. Forte kirjutas hiljuti käsuahelast, mis läheb käiku, kui mõni õhusõiduk peaks seda keeldu rikkuma.

Ural Airlines teatas reedel, et tühistab praeguse geopoliitilise olukorra tõttu kõik lennud Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE), Armeeniasse, Aserbaidžaani ja Iisraeli kuni 26. märtsini. Royal Flight peatas alates 5. märtsist EL-i sanktsioonide tõttu kõik Venemaalt tulevad lennud. Laupäeval sai teatavaks, et Nordwind, Pegas Fly ja AZUR peatavad kõik välislennud. Pobeda Airlines teatas välislendude peatamisest alates 8. märtsist. Aeroflot peatab ka kõik rahvusvahelised lennud alates 8. märtsist. S7 Airlines on alates 5. märtsist tühistanud kõik välislennud.