Venemaa proovib vastu sanktsioneerida ja peatas raketimootorite tarnimise USA-le: „Lennake luuavartega!”

Rogozini osutusel on Venemaa alates 1990. aastatest tarninud USA-le kokku 122 RD-180-tüüpi rakettajamit, millest 98 on kasutatud Atlase kanderakettide lennutamiseks kosmosesse.

Rogozin kinnitas, et Venemaa lõpetab ka juba USA-sse toimetatud rakettmootorite teenindamise, lisades, et USA-l on hetkel veel 24 ajamit, mis nüüd jäävad ilma Venemaa tehnilisest toest.

Moskva on nõudnud, et Briti sateliitside-ettevõte OneWeb garanteeriks, et nende tehiskaaslaseid ei hakata kasutama sõjalistel eesmärkidel. OneWeb, mille üks osanikke on Ühendkuningriikide valitsus, teatas neljapäeval, et peatab kõik raketistardid Venemaale kuuluvalt Baikonuri kosmodroomilt Kasahstanis.