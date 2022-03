Elon Musk hoiatab ukrainlasi: kasutage Starlinki internetti vaid hädavajadusel ja pange vastuvõtjad inimestest kaugele

„Kui vastasel on spetsiaalse varustusega lennuk, saab sellega tuvastada satelliitsignaale ja määrata saatja asukohta," kinnitas USA-s tegutseva California Berkeley ülikooli julgeoleku-uurija Nicholas Weaver CNNile . „See ei pruugi olla lihtne, kuid venelastel on palju praktilisi kogemusi mitmesuguste signaalisaatjate seiramisega ja nende ründamisega Süürias. Hetkel võib Starlink ju toimida, kuid igaüks, kes Ukrainas Starlinki antenni paigaldab, peab arvestama, et see võib saada rünnaku sihtmärgiks."

Eksperdid on nimelt hoiatanud, et sõja ajal võib satelliitside kasutamine aga olla ohtlik, mida küberturbe-ekspertide osutusel kinnitab asjaolu, et satelliitsignaale on varem kasutatud vastaste asukoha tuvastamiseks ja ründamiseks.

Elon Musk avaldas kohe Twitteris ka kande, milles tunnistas, et kuna Starlink on nüüd mõnedes Ukraina piirkondades ainus sidesüsteem, mis pole venelaste kontrolli all, on selle käsitlemine sihtmärgina tõepoolest väga tõenäoline, ja kutsus üles kasutama süsteemi ettevaatlikult.

Toker lisas, et NetBlocksi hinnangul ei võimalda Starlink üleriigilise sidekatkestuse korral pakkuda internetiühendust kogu Ukrainale, kuid et süsteemist võib olla abi kriitiliselt tähtsate teenuste toetamiseks tulipunktide loomisel, et pakkuda sideühendusi nt ajakirjanikele, vastupanurühmitustele ja riigiametnikele, kellel on tehnikale juurdepääs.

„Kõige tõsisemaid katkestusi on täheldatud idas, Melitopolis, Mariupolis, Harkivis ning Luhanski ja Donetski regioonide taga Ukraina kontrolli all olevates piirkondades ja Severodonetskis," sedastas Toker. „Kiievis ja riigi lääneosas on olukord parem."

Suuremas osas riigist on jätkuvalt juurdepääs tavalisele maapinnavõrgus levivale internetiühendusele hoolimata Vene sissetungijate rünnakutest muude sidesüsteemide, nt Kiievi teletorni vastu, kinnitab internetiseire-ettevõtte NetBlocks juhataja Alp Toker. Ent mõnedes piirkondaddes on tema osutusel esinenud ka sidekatkestusi.

SpaceX asus Ukrainale appi pärast seda, kui riigi asepeaminister Mihhailo Fedorov möödunud nädalavahetusel Twitteri vahendusel Muskilt ja teistelt USA tehnikasektori tegevjuhtidelt tehnilist abi palus. Musk vastas lubadusega aidata, kuulutas seejärel peagi, et Starlinki võrk Ukrainas on tööle hakanud ning teatas sel nädalal veokitäie satelliitsideterminalide kohalejõudmisest Ukrainasse. Fedorovilt järgnesid Twitteri-postitused piltidega saabunud terminalidest ja nähtavasti ühest toimivast Starlinki antennist. Samuti kinnitas Fedorov, et oli näinud Twitteris Muski turvahoiatusi.

Seni pole selge ei see, kui palju Starlinki terminale Ukrainasse saadeti, ega ka see, kas ja kuidas kavatseb Ukraina valitsus neid kasutada või välja jagada.

Samas nentis Toker ka, et teenuse kasutamine võib olla ohtlik „Sõjatsoonides uue tehnika kasutamine on alati riskantne, kuna tundmatu varustuse kasutamine võib tõmmata liigset tähelepanu ajakirjanikele või aktivistidele," osutas ta. „Samuti eksisteerib konkreetne oht, et sidepidamiseks kasutatavaid signaale seiratakse ja trianguleeritakse."

Toronto ülikooli interdistsiplinaarse infoturbe-laboratooriumi Citizen Lab vanemuurija John Scott-Railton, kes on kümnendi vältel uurinud häkkimist ja elektroonilist seiret konfliktipiirkondades, juhtis samuti nädalavahetusel tähelepanu võimalikele ohtudele. SpaceX'i annetust kiites hoiatas ta samas, et Starlinki terminalide kasutamine võib endast kujutada n-ö suure sihtmärgi maalimist iseenda seljale.

„Tore on näha tehnikasektorit Ukraina küsimuses sekkumas. Raske oleks saata selgemat signaali globaalsest solidaarsusest," rõhutas Scott-Railton. „Kuid me peame teadvustama riske. Inimestel konfliktipiirkondades on vähe aega ja muid ressursse. Ja me peame olema kindlad, et ei ei jäta neile pakutava tehnika turvalisusest eksitavat muljet."

Scott-Railton lisas, et sellel, kas side on krüptitud, pole ohtudega pistmist, kuna vaenlase jaoks ei pruugi olla vajalik sidet pealt kuulata; tehnika tuvastamiseks võib piisata sellest, et seadmed saadavad välja piisavalt erilisi signaale. Ta rõhutas ka, et Starlink on alles väga uus tehnika, millega kaasnevaid riske pole tõenäoliselt seni sõjatsoonides kontrollitud.

Scott-Railton juhtis veel tähelepanu asjaolule, et satelliitside konfliktitsoonides kasutamisega seonduvaid riske on minevikus korduvalt alahinnatud. Nt kasutas Venemaa 1996. aastal väidetavalt satelliittelefoni-signaale Tšetšeenia presidendi Džohhar Dudajevi leidmiseks ta tapmiseks. Ta rõhutas Twitteri-postituses, et Venemaal on selliste rünnakute korraldamise vallas kümnenditepikkune kogemus.

Venemaa kosmoseagentuuri Roskosmos juhataja Dmitri Rogozin kommenteeris kolmapäeval, et SpaceX'i väited, nagu oleks Starlink mõeldud vaid tsiviilkasutuseks ja maailma ühendamiseks, on „muinasjutud".

„Musk on valinud poole," teatas Rogozin. „Temaga mul probleeme ei ole. Ilmselgelt on süüdi lääs, mida me ei tohiks iial usaldada, kuna lääneriikide poliitiline ladvik põeb meie riigi suhtes kroonilist armukadedust. Vaadake, kuidas nad praegu otsivad üksteise tuge, et meie häid suhted täis roojata. Kes selle sopa pärast ära koristab? See, mis praegu toimub, on väga ohtlik."

Musk vastas Rogozinile Twitteris: „Ukraina eraõiguslikku internetti on tabanud kummalised katkestused. Võib-olla on need tingitud halvast ilmast? SpaceX aitab lihtsalt seda olukorda parandada."