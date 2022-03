Sõjaline ekspert õpetab ukrainlasi: kuidas tsiviilisikuna sõjas ellu jääda

Mida madalamal oled maapinna suhtes, seda parem: sobivad tunnelid, keldrid, kanalisatsiooniluugid, kraavid ja kaevikud. Suurema osa kahjudest põhjustavad killud. Seetõttu on oluline omada barjääri, mis kaitseb kildude eest. Plahvatuse ajal lendavad killud tangentsiaalselt üles ja koonuse kujul külgedele. Mida madalamal maapinnast olete, seda suurem on tõenäosus ellu jääda.

Visake pikali kohe sinna, kus te olete, ja oodake seal mürsu langemist. Muutke asukohta ainult viimases hädas. Avage suu ja katke oma kõrvad kätega. See väldib põrutust ja säilitab kuulmise. Ärge unustage sulgeda silmad, et kaitsta neid tolmu ja kivipuru eest.

Suurtükiväe tulelöögid on tänapäevastele sõdadele väga iseloomulik. See on inimese psüühika jaoks kohutav proovikivi. Alates Esimesest maailmasõjast on suurem osa sõdade ohvreid surnud kaudtule tõttu – seepärast kannab suurtükivägi hüüdnime sõjajumal. Sõjaväelasi treenitakse selliseks olukorraks, kuid tsiviilisikutel sellist kogemust pole.

Kaasaegne sõda puudutab peaaegu alati tsiviilisikuid. Sõda pole mitte ainult surmatoov, vaid paneb sageli suure hulga inimesi põgenema: ainult nii näib olevat võimalik ennast ja oma lähedasi kaitsta. Samas kui sõjaväelased on sellisteks asjadeks välja õpetatud, siis tsiviilisikud on reeglina abitud. Kuidas käituda ja millist ellujäämistaktikat järgida, kui satute lahingutsooni? Kuidas saavad tsiviilisikud sõjas ellu jääda?

Ärge mingil juhul peitke end hoonete seinte lähedal. Kui mürsk tabab seina, võivad teid tabada klaasikillud ning betooni- ja telliskivikillud. Seetõttu peate akendest eemale hoidma. Isegi väike aken, mis puruneb, muutub ohtlikuks puruks , mis võib olla ohtlikum kui mürsukesta killud.

Kus on siseruumides kõige turvalisem koht?

Kõige turvalisem koht pommitamise ajal peaks olema siseruum, eelistatavalt kandvate seintega ilma akendeta. Kui aknad on, siis eelistada neid, mis on suunatud teise maja seina poole. Hea kui põrandal on vaip. Pommitamine võib kesta kümnest minutist kuni terve öö. Proovige end pealt katta paksu tekiga: see on lisakaitse nii kildude kui ka kivipuru ja klaasi eest. Pidage meeles, et peate pikali heitma niipea, kui kuulete mürske.

Kuidas tulla toime paanikaga?

Proovige hingata ühtlaselt ja sügavalt. Lugege sajani ja proovige viia mõttekäik ühtsesse rahulikku rütmi. Mis iganes ümberringi juhtub, peamine on mitte sattuda paanikasse. Pommitamise ajal ei saa te kuhugi joosta, eriti kui läheduses on inimesi. See ei päästa kedagi. Samuti võib keegi teine teie eeskuju järgida. Paanika on nakkav.

Kõik kardavad suurtükitule all, erandeid pole. Igaüks, kes ütleb, et ta ei karda pommitamist, lihtsalt valetab. Tüüpiline keha reaktsioon pommitamise ajal on meeletu adrenaliiniannuse kohene vabanemine verre. Meie keha mobiliseerib kõik keha varud. Tugev südamepekslemine, kõrge pulss, vererõhu tõus ja võimalik tuimus. Nendel hetkedel põletab teie keha ressursse kiirendatud tempos, elades teile määratud aastad minutitega.

Mida teha, kui tulelöögid vaibusid?

Vaadake hoolikalt ennast ja ümbritsevaid inimesi. Loendage inimesi, hüüdke neid. Veenduge, et kõik oleksid kontaktsed. Võib-olla sai keegi haavata, kuid adrenaliini ülekülluse tõttu ei tunne inimene seda kohe. Seetõttu peate riided seljast võtma ja üksteist uurima. Tuleb veenduda, et tuleohtu pole. Kuiv rohi, puit, hooned jne võivad põleda. Ärge kunagi puudutage lõhkemata lahingumoona!

Kui palju peaks seljakott kaaluma?