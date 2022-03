Venemaa rajab uut „raudset eesriiet”: blokeeriti Facebook

Roskomnadzoris selgitus on, et sellised meetmed võeti kasutusele vastusena juurdepääsu piiramisele Venemaa meediale. Viimastel päevadel on Facebookis juurdepääs piiratud telekanali Zvezda, RIA Novosti, Sputniku, Russia Today, samuti Lenta.ru ja Gazeta.ru väljaannete kontodele.

Venemaa on 25. veebruarist seganud Twitteri ja Facebooki tööd Venemaal. Varem on Facebooki korduvalt trahvitud, kuid selle emafirma Meta asepresident on teatanud, et sotsiaalvõrgustik Roskomnadzori korraldusel piiranguid ei tühista.