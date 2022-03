Otsetabamus korteriomanikest venelaste rahakotile: Airbnb peatab kogu tegevuse Venemaal ja Valgevenes

Samas on Airbnb teada andnud, et pakub koostöös humanitaarabiorganisatsiooniga HIAS tasuta lühiajalist eluaset 100 000 kodust lahkunud ja abivajavale ukrainlasele.

ÜRO andmetel on enam kui miljon ukrainlast keset sõda oma riigist lahkunud.

Mitmes riigis on kohalikud teada andnud, et nad on leidnud ka omamoodi viisi kasutada Airbnb-d ukrainlaste rahaliseks toetamiseks - nad broneerivad oma riigis kortereid ilma ise seal tegelikult viibimata.