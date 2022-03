MÄNGUARVUSTUS | Gran Turismo 7 - tagasi troonil?

Sõidusimulaator võib eriti algajale esmapilgul liiga keeruline tunduda. Tõsi küll, alustuseks tuleb valida rahulikumate pereautode vahel, mis võimaldavad tunnetuse kätte saada, enne kui sind korralike maantee- või ringrajamürskude rooli lubatakse. Mängus on rohkem kui 400 autot. Suurem osa pärismaailmast, klassikutest tänapäevasteni, lisaks mõned täisdigitaalsed prototüübid. Isiklikule kogemusele ma siinkohal liiga palju tugineda ei saa, aga väidetavalt on igaühe modelleerimise, helindamise ning õige sõidutunnetusega väga palju vaeva nähtud. Kui autoajakirjanikud välja arvata, siis päriselus enamasti sellist arvu autosid võimalik proovida ei ole. Isegi mängus võtab see omajagu aega. Tõenäoliselt kujunevad varem või hiljem välja omad lemmikud, mida erinevates sõitudes kasutada. Et mängu pisut vaheldust tuua on sõitudel enamasti piirangud auto tüübi, võimsuse või näiteks lubatud rehvide osas. Kui garaažist sobivat masinat võtta pole, siis tuleb sammud seada ühte mitmest virtuaalsest autopoest, või mõni olemasolevatest masinatest sobivatele näitajatele kohandada. Tuunida saab pea kõike - vedrustus, õhufilter, väljalase, hooratas, turbo ja palju muud. Alates lihtsamatest järelturu detailidest kuni peenhäälestatavate võidusõidusõidukomplektideni - mida fantaasia ning virtuaalne rahakott võimaldavad. Lisaks sõiduomadustele ja aerodünaamikale saab loomulikult enda maitse järgi kohendada ka autode välimust.

Alustame peamisest. "Gran Turismo 7" on võidusõidusimulaator - kindlasti mitte kõige raskem saadaolevaist, aga siiski loodud pakkuma võimalikult realistlikku sõiduelamust ja autotunnetust - niipalju kui see ekraani taga võimalik on. Seni ainult arkaadkihutamistele pühendunud driftiässad peavad ilmselt pisut teistsuguseid juhtimisvõtteid õppima, sest päriselus ja GT7-s saab asfaldil reeglina kiiremini edasi, kui auto nina on pööratud sõidusuunda.

Kazunori "Kaz" Yamauchi juhtimisel on stuudio vaid ühe erandiga juba veerand sajandit pühendunud just sellesama "Gran Turismo" sarja loomisele. Ega äkki väsimus kuskilt välja paistma ei hakka? Õnneks pakub PlayStation 5 uusi võimalusi ning kiibikriisi kiuste annavad ka autotootjad värskeid mudeleid välja, mis võimaldab mänge eelkäijatest siiski eristada. Üks asi on selge, nii pika pühendumuse jaoks peavad autod ja võidusõit loojatele väga südamelähedased olema. Ja pisut ette rutates võib öelda, et see paistab mängus pea igalt poolt välja.

Kui konsool võrgus ja esimesed kohvikutiirud tehtud võib kiigata mitmikmängu poole. Nii mõnelegi on ilmselt tuttav pilt, kus tõenäoliselt pigem nooremas eas konkurendid võidusõiduga väga tegeleda ei taha ning pühendavad oma aja teiste sõidu rikkumisele, neid igal võimalusel teelt välja rammides. "Gran Turismo 7" üritab sportlikku võitlusvaimu aus hoida ning motiveerida sõitjaid võimalikult puhtalt sõitma, premeerides seda täiendava auhinnarahaga ning kõrgema kasutajareitinguga. Ise mitmikmängu serverit üles pannes, saab lisaks kasutatavatele sõidukitele piirangud peale panna ka sõitjatele ning avariilembesed romurallijad ukse taha jätta. Lisaks kasutajate loodud mänguserveritele on mängus ka Sport Mode, kus igal päeval saab valida paari-kolme ettekirjutatud reeglitega sõidu vahel. Need toimuvad ettemääratud aegadel näiteks 20-minutilise intervalliga, mis võimaldab soovi korral kvalifikatsiooniringidel paremat stardipositsiooni püüda, aga lubab ka viimasel minutil lisandujad siiski starti, tagumiste joonte taha. Kuna nende ridade kirjutamise ajal pole "Gran Turismo 7" veel väljas, siis võrgumänguga jäid mu kogemused pisut üürikeseks. Parimal juhul õnnestus neli masinat siiski joonele saada ning kogemus oli igati positiivne. Siiski tahaksin enne lõpliku hinnangu andmist kogeda kui suure kaose 16 masinat stardisirgel tekitavad ning kas serverid ka avapäevade koormusele edukalt vastu peavad. "Gran Turismo 7" on kindlasti kõige kaunim võidusõidumäng mida ma proovinud olen. PlayStation 5 kiirtejälituse sisse lülitamine võimaldab fotorežiimis või sõitude järelvaatamisel nautida veelgi kaunemaid varje ja peegeldusi. Kiidan heaks valiku, et võidusõitude ajaks lülitatakse ka sel juhul liigsed kellad ning viled ikkagi välja ja tagatakse stabiilsed 60 kaadrit sekundis.

Tänapäeva võidusõidumängude tendents on liikuda avatud maailma mudeli suunas. "Gran Turismo 7" on ses osas juurte juurde jäänud - sõlmmaailmas saab erinevate hoonete ning radade vahel valida kursorit kasutades. Nii mõnigi hoone on eelmistest osadest tuttav, aga paljud neist on alguses lukus. Sammud tasub seada kohvikusse, kus Luca aitab üksikosaga järje peale saada ning õige pea avaneb ka mitmikmäng.

PlayStation 5 peal on loomulikult tugi nii Tempest 3D heli, kui DualSense 5 puldi haptilise tagasiside jaoks. Neist esimene aitab eriti roolivaates aru saada, et õige võidusõidumasina jaoks tähendaks helisummutus vaid liigseid lisakilosid ning teine lubab iga tee konarust ja pidamise piiri paremini tunnetada. Kruusa- ja linnaradadel võib see vahel küll pisut häirivaks muutuda.

Korralikule simulaatorile kohaselt saab autentseima kogemuse siiski tagasisidega rooliga. Nende tugi on korralik ja hõlmab suuremat osa PlayStation 4 ja 5 jaoks litsenseeritud seadmetest. Sõidutunnetus on hea ja üsna õige ning muudatused auto seadistuses ning ka ilm mõjutavad seda tuntavalt ja ootuspäraselt. Kerge sabin või ladistav paduvihm on partituurid täiesti erinevatest ooperitest. Eriti tähelepanelik peab olema kuivaval rajal, sest kui sõidujoonelt välja sattuda, võib pidamine kiiresti ja ootamatult kaduda.

Erinevaid radu on sadakond - paljud päriselust tuttavad, aga nii mõnedki mängu disainerite looming. Lisaks klassikalistele tänava- ja ringradadele leidub ka ralliautodele sobivat kruusa. Üksikmängus on nii algajatele sobivaid lihtsamaid sõite, kui ka veteranidele väljakutset pakkuvaid, mis on tähistatud restoranide menüüdest tuttaval tšillikauna-skaalal. Loomulikult saab stabiilsuskontrolli, ABS-pidureid ning ideaaltrajektoori ja pidurdusalasid näitavat graafikat sisse või välja lülitada, et elamust just endale sobivaks seadistada.

Mängust viimase võtmiseks olge siiski valmis, et vahel tuleb kuldse karika saamiseks ühes kurvis õige trajektoori läbimist kümneid ja kümneid kordi harjutada. Ka hilisemate sõitude avamiseks vajalikud litsentsid ei tule kergelt - eksamisõitudel tähendab korrakski rajalt välja kaldumine või barjääri puudutamine kohest läbikukkumist.

Sportlikule käitumisele suunatud mängule omaselt on tehismõistusega vastased suhteliselt viisakad. Olen võidusõidumängudes vahel kohanud tehisintelligentsitust, kus vastased iga hinna eest ettemääratud joonel sõidavad, teistega arvestamata. GT7-s nägin kaasvõistlejaid isegi pidurdamas, kui nad muidu mu kõrval kurvi ära poleks mahtunud. Teravamates sõitudes kipub küll juhtuma, et pisut liiga ettevaatlikult kurvi läbides võib konkurent sulle tagant sisse sõita ning sind kauniste piruettide saatel rajalt välja saata. Jah, meele teeb mõruks kui see juhtub viimasel ringil ning sind esikohalt rivi lõppu langetab, kuid selline see võidusõit vahel on.

Ilmselt juhtuks seda harvem, kui mu lemmikvaatel - kapoti peal asuval kaameral - oleks tagasivaatepeegel. Selle puudumine sunnib eriti just mitmikmängus pisut kitsama vaateväljaga stangekaamerat eelistama. Tavapäraselt saab lisaks valida ka autos ja selle taga asuvate kaamerate vahel.Loo arenguks vajalikke ülesandeid täites satub kohvikusse üsna tihti. Lisaks tasub vahel ka enda garaažist mõni põnevam masin välja valida ning proovima minna ega mõni kohvikukülastaja seda kommenteerida ei soovi. Seal võib kohata kuulsaid autodisainereid, kel akna alla pargitud auto kohta üht-teist põnevat rääkida on. Suurem autosõber leiab entsüklopeediast lugemist iga garaaži lisatud isendi kohta. Olukorras, kus noorem põlvkond autode vastu üha vähem huvi tunneb on arendajate soov seda kultuuri mängijale tutvustada täiesti arusaadav.



Muidugi leidub ka mängijaid kellele see info huvi ei paku ja kes tahaks mänguga kiiremini edasi minna. Olgu siis öeldud, et pärast avasekundite ära vaatamist saab suure osa vidoid-vestlusi ka vahele jätta.Selline see "Gran Turismo 7" on - suunatud ennekõike suuremale auto- ja võidusõiduhuvilisele, aga pakub siiski omajagu tegevust ka keskmisele mängusõbrale. Kindlasti mitte päris igaühele, kuid loodetavasti aitab see artikkel teil otsusele jõuda kas ta teie mänguriiulisse võiks sobida. Kui kasutajaliidese väikesed kohmakused ning mu enda puudulikest oskustest tulenev tšillisõitude frustratsioon välja arvata, jäin mänguga igati rahule.

