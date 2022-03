Ukrainas toimuv on inimesed muutnud ärevaks. Ja kindlasti on see ärevus tekitanud küsimust, et kuhu oleks meil vajaduse korral varjuda. Ehkki muretsemiseks pole põhjust, siis küsimus on iseenesest huvitav - kas Eestis on üldse pommivarjendeid? Hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja Tuuli Räim vastab.