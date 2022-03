Ukraina sõjaväe üleskutse tsiviilelanikele: peatage vastase tagalakolonnid, ilma nendeta muutub tank traktoriks!

„Totaalne vastupanu. Eesmärk nr 1: hävitada Vene okupantide tagalakolonnid. Ukraina läheb üle totaalsele vastupanule okupantide vastu. Me pöördume kodanike poole, kes asuvad ajutiselt vaenlase poolt hõivatud aladel. Te saate kõvasti aidata Ukraina armeed. Vene sõjaväge on vaja eristada tagalatoetusvägedest. Kui teie asulast sõitis läbi Vene soomustehnika kolonn, siis nende järel liigub kolonn kütuse, laskemoona ja toiduga. Laske soomuskolonn läbi, neid võtab vastu meie armee. Seejärel tõkestage liiklus ja blokeerige tee. Hävitage või viivitage järelveokolonni liikumist. See on halvasti kaitstud, pole soomustatud ja seda juhivad tagalaüksused, kel pole lahingukogemusi. Kasutage jahirelvi, Molotovi kokteile ja kõiki muid käepäraseid meetodeid. Ilma laskemoonata on vaenlase tank traktor! Ilma kütuseta on tank hunnik surnud terast! Ilma toiduta annavad vaenlased ise alla! Meie armee teeb oma tööd ja hävitab vaenlaseid! Aitame armeed ja võidame kiiresti! Kiiremini tuleb rahu! Elagu Ukraina!”