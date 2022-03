Märgiline muutus: Apple Maps näitab Krimmi taas Ukraina osana

Seega näib, et Apple on Venemaa invasioonil ajal värskendanud märkamatult oma seisukohta. Varem üritasid Apple'i rakendused probleemist kõrvale hiilida ja ei näidanud Krimmi mitte ühegi riigi osana.

2019. aastal värskendas Apple aga oma rakendusi Maps ja Weather ka nii, et Venemaa kasutajatele näidati Krimmi Venemaa osana, trotsides rahvusvahelist konsensust ja vihastades ukrainlasi. "Tuletagem Apple'ile meelde, et #CrimeaIsUkraine ja see on Venemaa okupatsiooni all," säutsus toona Ukraina saatkond USAs.