„Me ei unusta seda kunagi!“ - juba üle 500 arsti üle maailma on Ukraina haiglatele appi siirdumas

„Head Ukraina partnerid ja sõbrad - erinevate riikide esindajad Teie toetus on äärmiselt oluline ja me ei unusta seda kunagi!" seisab ministeeriumi pöördumises.

3. märtsi hommikuse seisuga on registreerinud üle 500 arsti, õe ja parameediku Euroopa Liidust, Ühendkuningriigist, Šveitsist, Türgist, Aserbaidžaanist, Iisraelist, Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Austraaliast, Uus-Meremaalt, Lõuna-Aafrikast, Indiast, Jordaaniast, Brasiiliast ja teistest riikidest ning kõik nad on avaldanud soovi minna Ukrainasse, et aidata haiglates ohvritele abi osutada.

„Ja see nimekiri täieneb iga tunniga," teatab ministeerium ja märgib, et registreerimine jääb avatuks kõigile sõbralike riikide tervishoiutöötajatele.

Registreeruda saab täites vormi aadressil https://bit.ly/questionnaire_UA Edasi suunab juba koordinaator abiandja konkreetsesse Ukraina piirkonna haiglasse, kus sel ajaperioodil on kõige rohkem abi vaja. Täpsem info on leitav ministeeriumi kodulehel.

WHO: koroona ei ole kuskile kadunud, Ukrainas on ohtlikult väikesed hapnikuvarud

Maailma tervishoiuorganisatsioon WHO kutsus aga riike üles tagama Ukrainale abi kriitilise tähtsusega meditsiinitarvikute ja ka hapnikuvarude osas, et need jõuaksid läbi Poola ohutult nendeni, kes neid vajavad.

WHO viimastel andmetel oli Ukrainas, kus oli koroona vastu vaktsineeritud vaid 34 protsenti elanikest, enne Venemaa sissetungi haiglaravil 1700 koroonahaiget. Kokku on pandeemia jooksul Ukrainas registreeritud 4,8 miljonit nakatumise ja 105 500 surmajuhtu. Viimastel päevadel ei ole riik teatanud enam ei nakatunute, haiglasolijate ega surnute arvu.

„Hapnikuvarustuse olukord läheneb Ukrainas väga ohtlikule punktile. Veoautod ei suuda transportida hapnikuvarusid tehastest haiglatesse üle kogu riigi, sealhulgas pealinna Kiievisse. Enamik haiglaid võib järgmise 24 tunni jooksul oma hapnikuvarud ammendada. Mõnes on juba otsa saanud. See seab ohtu tuhanded elud," teatas WHO mõne päeva eest.