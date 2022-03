Luurekeskus: torkab silma suur hukkunute osakaal Venemaa relvajõududes

Venemaa ametliku statistika kohaselt on nende kaotuste suuruseks 498 surnut ja 1597 vigastatut.

„Kuigi need numbrid on alahinnatud (Ukraina kaitseministeeriumi hinnangul on Vene sõjaväes hukkunute arv kasvanud 9000ni – toim), torkab siiski silma kõrge hukkunute osakaal, mis on 3,2 vigastatut ühe surnu kohta," leiab luurekeskus oma tänases raportis.

See viitab keskuse hinnangul sellele, et Venemaa relvajõududel on puudulikult üles ehitatud meditsiiniline evakuatsioon, puudub korralik olukorrateadlikkus ja ei julgestata oma kolonne, mida Ukraina relvajõud varitsevad, ja tekitavad suuri kaotusi nii elavjõus kui ka tehnikas.

Lisaks ei vasta luure hinnangul tõele Venemaa väited, et on saavutatud täielik õhuülekaal.

Võrdluseks: viimastes tänapäevastes konfliktides on hukkunute ja vigastatute suhe olnud üheksa. Esimeses Tšetšeenia kampaanias oli see number 4,6 ja Nõukogude Liidu-Afganistani sõjas oli see number ca 4.

Ukraina relvajõududele on viimastel ööpäevadel jõudnud teistest riikidest materiaalset toetust, eelkõige tankitõrje- ja õhutõrjerelvastust. See aitab pärssida Venemaa maavägede edenemist ning piirab õhuründetegevuse laienemist, tulenevalt igapäevastest õhukite kaotustest.

Luurekeskuse andmetel toimuvad jätkuvalt Valgevene territooriumil ründelennukite lennud Ukraina piiri lähistel ning Valgevene õhudessant- ja erivägede üksused on kõrgendatud lahinguvalmiduses. Samas puuduvad jätkuvalt kinnitused Valgevene üksuste kaasamisest Ukraina ründamisse.