Rahapesu Andmebüroo sõnum Venemaal ja Valgevenes äri ajavatele IT-ettevõtetele: sanktsioone võib juurde tekkida iga tund

Ta rõhutas, et juhul kui finantssanktsiooni subjekt omab tehnoloogiavaldkonna tütarettevõtteid Valgevenes või omab internetiplatvormi, siis ka sellise teenuse osutamise puhul tuleks kohaldada finantssanktsiooni.

Metsa sõnul tuleb arvestada ka sellega, et mitmed eraõiguslikud ettevõtted on seadnud kauplemise ja teenuste osutamisega Venemaa ja Valgevene isikutele sanktsioonidest karmimaid piiranguid. Seetõttu tuleks jälgida ka tarneahelas oma peamiste partnerite kehtestatavaid reegleid, et vähendada negatiivseid üllatusi.