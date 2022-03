„FIFe juhatus on rabatud ja kohkunud sellest, et Vene Föderatsiooni sõjavägi tungis Ukrainasse ja alustas sõda," seisab liidu kodulehel avaldatud teates. „Paljud süütud inimesed on saanud surma, palju rohkem on haavatuid ning sajad tuhanded ukrainlased on sunnitud oma elude päästmiseks kodudest lahkuma. Me kõik oleme tunnistajateks hävingule ja kaosele, mida see enneolematu rünnak põhjustab."