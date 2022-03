Helmes ei taha sulgeda tütarettevõtet agressorriigis Valgevenes

„Me ei soovi ka oma inimesi jätta militaarse režiimi meelevalda, kus majanduskriis on algamas, uusi töökohti ei ole ja neil ei ole kuhugi minna. Sisuliselt on paljud neist vangid oma kodumaal," kirjutas Helmese juht Jaan Pillesaar sotsiaalmeedias. „Jätta oma pikaajalised kolleegid päevapealt [Lukašenka on Valgevene liider aastast 1994 - toim] töökohata praeguses olukorras oleks ebainimlik nii nende kui nende perekondade suhtes."

Valgevenes on sarnaselt Eestile suur IT-töötajate puudus, riigis on täna hinnanguliselt ligi 80 000 IKT valdkonna töökohta, ainuüksi riigi suurimas tehnoloogiapargis loodi mullu juurde ligi 10 000 uut töökohta

Kirjeldades Helmese sealse tütarettevõtte töötajaid, ütles Pillesaar, et need on läänemeelsed inimesed, kes „riskisid punavalges revolutsioonis oma eludega, võideldes demokraatlike väärtuste eest 2020. aastal" ning kes „vaatamata oma Valgevene sünnikohale samasugused inimesed nagu meie, muretsevad sama tõsiselt Ukraina ja inimõiguste pärast nagu meie".

Pillsaar lubas siiski, et ka Helmes on alustanud tegevusi Valgevenest välja viimas, aga seda protsessi tulevat ellu viia „tasakaalukalt ja hoolivalt, sest kaalul on sealsete töötajate turvalisus".

Taavi Kotka: ei maksa ajada ilusat juttu ajal, kui Valgevene ründab

Endine riigi IT-juht Taavi Kotka leiab ühismeedias, et Helmesel on lihtsalt kehtivad lepingud, mida ilma Valgevene arendajateta täita ei suuda. Lisaks olevat Jaan Pillesaarele kogu aeg meeldinud sealne maksukeskkond ning Kotka soovitab seetõttu olla Helmese juhil "vähemalt aus, mitte aja seda ilusat juttu ajal, kui Valgevene Ukrainat ründab".

"Ukraina arendajad muide ei saa progeda praegu, sest valgevenelased koos venelastega ründavad neid. Kõik ettevõtjad, kes nende paariariikidega äri ajavad, kannavad kahju, aga see on hind, mis on vaja maksta," sõnas Kotka.