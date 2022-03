Taksoplatvorm Bolt lahkub Ukraina-vastase agressiooni tõttu Valgevenest

Bolti platvorm tuli Valgevene taksoturule võrdlemisi hiljuti, alles 2020. aasta detsembris. Peale Venemaa kallaletungi Ukrainale, mis lähtub ka Valgevene territooriumilt, teatas Bolt 25. veebruaril, et äpp ei paku enam reisijatele allahindlusi, samuti boonuseid autojuhtidele. 28. veebruaril tuli teade, et Bolti platvorm lõpetab oma tegevuse Valgevene territooriumil.

2021. aastal teatas Bolti platvorm kavatsusest saada mitme miljoni euro suuruse investeeringu abil Valgevene odavaimaks taksoteenuseks: „Põhiparameeter, mis tagab Boltile Euroopa turul liidripositsiooni, on tegevuse efektiivsus. Soovime klientidele pakkuda madalamaid hindu. Tänu sellele, et kulutame raha efektiivsemalt ja majandame oma ressursse, saame turul võrdsete juhtide sissetulekute juures anda klientidele suurema boonuse ja suurema allahindluse. See on tegelikult väga lihtne: saate sama asja vähema raha eest."