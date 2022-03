Ekspert selgitab: millist rolli mängivad Iskander ja Totška-U raketid Vene-Ukraina sõjas

Venelased on kasutanud kallaletungi avatundidest alates rakette Iskander, et viia rivist välja ukrainlaste juhtimiskeskuseid ja sõjalist infrastuktuuri. Ukrainlased see vastu tulistasid 25. veebruaril rakettidega Totška-U Rostovi oblastis Venemaal asuvat Millerovo õhuväebaasi, kus dislotseerub kaks hävitajate Su-30 eskadrilli, mis Ukraina vastases sõjalises kampaanias osalevad. Andmed tulemuste kohta on vastukäivad: ukrainlased väidavad, et hävitasid kaks lennukit, venelased, et hävis üks. Ka 1. märtsil kostsid Taganrogi lennuväebaasi lähedal plahvatusi, mille olevat põhjustanud ukrainlaste raketirünnak.

Ukraina relvajõududes on 90 raketikompleksi Totška-U, millest väidetavalt kasutuskõlblikud on vaid 20. Venemaa on oma Totška-U-d väljavahetanud komplekside Iskander vastu, mida oli selle aasta algul rivis umbes 160. Pole selge kui paljud neist on viidud Ukraina piiridele, kuid USA luureandmete järgi on 14 Iskanderi brigaadist 9 paigutatud Valgevenest Krimmini nii, et nende laskeulatuses on terve Ukraina territoorium.