Taavi Aas: Vene lipu all sõitvatele laevadele esialgu piiranguid kehtestada plaanis pole

„Venemaa lippu kandva laeva sanktsioneerimist kõikides EL sadamates läbi ühise paketi meie andmetel hetkel otsustatud pole. See meede poleks ka nii mõjus, sest see võib tuua kaasa Vene laevade registreerimise kolmandate riikide registritesse, et piiranguid vältida," ütles Fortele majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

„Sanktsioonide puhul on hetkel laevanduse vaates väga selgelt välja toodud, et liikmesriigi lipu all sõitva laevaga ei tohi vedada sanktsioonide all olevaid kaupu. Keelatud on kindlate kaupade eksport, edasitoimetamine, vahendamine ja transiidi kontrollimiseks, otsene või kaudne müümine, tarnimine, üleandmise ja eksportimine sõjaliseks kasutuseks Venemaal. Igal liikmesriigil on kohustus tagada, et tema territooriumilt keelatud kaubad ei jõuaks Venemaale," ütles Aas.