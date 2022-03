LAULA KAASA: Ründedroon Bayraktar BT2 pandi laulu sisse ja me tõlkisime selle ära

Tulid me juurde okupandid Ukrainasse,

et pasteldega kapsasuppi lürpida,

Liiga kiiresti tulid meie juurde need oinad,

et taastada „suurt riiki",

Nende argumendid on erinevad:

sellele on meil oma kommentaar

ning me solvusime nende peale kõvasti,

kes on süüdi, et meie põllu peal on laip