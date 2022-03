Autotootjad peatasid osa tegevusest Venemaal

Samal ajal andis Rootsi autotootja AB Volvo teada, et on kriisi tõttu peatanud Venemaal tootmis- ja müügitegevuse. U 3% kontserni tulust pärines seni müügist Venemaal, kus asub ka üks Volvole kuuluvatest tehastest.

„Nüüdseks on meil piirkonnas kehtivate sanktsioonide ja piirkonna turvalisuse osas mõnevõrra selgem pilt. See tähendab, et igasugune tegevus Venemaal lõppeb," kinnitas kontserni esindaja Reutersile, lisades, et meetmed jäävad püsima edasiste teadeteni.