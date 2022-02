Eesti luure: Venemaa sõduritel võib olla tekkinud probleeme moraaliga, sõtta kaasati tšetšeenid

„Lisaks regulaarvägedele osalevad pealetungis Vene Föderatsiooni (VF) Rahvuskaart, sealhulgas tšetšeenid. Kuigi elavjõu kaotused (ca 5%) ei ole väga suured, on vangilangetute hulk märkimisväärne, mis viitab, et VF poolel võib olla probleeme moraaliga. Vangilangenute seas on nii vanemohvitsere, dessantväelasi kui ka Spetsnazi võitlejaid. Reakoosseisu ja nooremohvitseride olukorrateadlikkus on piiratud," seisab kaitseväe luurekeskuse tänases raportis.